Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka Halaman 49 Exploring Fauna of Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah ulasan kunci jawaban SMP Kurikulum Merdeka Halaman 49.

Ulasan kunci jawaban dari materi soal bahasa Inggris Kelas 9 SMP.

Siswa diminta menjawab pertanyaan materi Exploring Fauna of Indonesia.

Siswa mengerjakan soal Section 3: Language Focus.

Contoh kunci jawaban telah disediakan untuk siswa.

Pilihan kunci jawaban siswa akan menentukan seberapa baik siswa memahami materi belajar.

Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka disadur dari tribunnews.com.

[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SMP klik di Sini]

Halaman 49

b. Fill in the blanks with suitable expressions of have or has.

1. Gorillas ___________ long arms.

Jawaban: Have

2. Bekantan ___________ unique shape of nose.

Jawaban: Has

3. Gorillas and orangutans ___________ similar body sizes.

Jawaban: Have

4. Different from orangutans, gorillas ___________ black skin.

Jawaban: Have

5. An orangutan ___________ reddish brown hair.

Jawaban: Has

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 49 Kurikulum Merdeka

(*)