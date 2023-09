Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka Halaman 42 A Parade in My Hometown

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mari lihat bersama ulasan kunci jawaban SMP Kurikulum Merdeka Halaman 42.

Ulasan kunci jawaban dari materi soal bahasa Inggris Kelas 8 SMP.

Siswa diminta menjawab pertanyaan materi Section 3 dalam Chapter 1.

Soal terkait bacaan berjudul A Parade in My Hometown.

Contoh kunci jawaban telah disediakan untuk siswa.

Pilihan kunci jawaban siswa akan menentukan seberapa baik siswa memahami materi belajar.

Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka disadur dari tribunnews.com.

Halaman 42

Section 3 - Reading

c. Work in pairs. Write people’s activities in the parade based on Andre’s story. You may add the bubble.

Jawaban:

1. People dressed up uniquely.

2. Singing the ‘Hari Merdeka’ song.