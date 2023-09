Hasil Tinju Dunia Live dari Jepang: Junto Nakatani Robohkan Rekan Senegara Canelo!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Tinju Dunia Senin 18 September 2023 menempatkan Argi Cortes kalah dari Junto Nakatani.

Petinju yang senegara Canelo yakni Meksiko itu roboh diring Ariake Arena, Tokyo, Jepang.

Beberapa body shot Junto Nakatani membuatnya tak berdaya dan sesekali seperti kesulitan bernafas.

Walaupun demikian, Argi Cortes mampu melanjutkan pertandingan hingga akhirnya 12 ronde tuntas.

Berdasarkan penghitungan angka, Argi Cortes harus mengakui kehebtan dari Junto Nakatani.

Tiga juri yang bertugas kompak memberikan angka dominan untuk sang petinju Jepang.

Lynne Carter, Efrain Lebron dan Luis Ruiz kompak memberikan skor untuk Junto Nakatani.

Adapun skor akhir dari Tinju Dunia yang dipimpin wasit Steve Willis ini adalah 118-107, 119-106 dan 119-106.

Kemenangan ini pun memperpanjang rekor tak terkalahkan Junto Nakatani.

Junto Nakatani kini membukikan 26 kemenangan dengan 19 diantaranya KO.

Ia juga sukses mempertahankan sabuk WBO miliknya.

Sedangkan bagi Argi Cortes ini menjadi kekalahan keempat sepanjang karirnya.

Argi Cortes sebelumnya dikalahkan oleh Juan Francisco Estrada, Joaquin Cruz dan Alan Salazar Blanco.

Tale of The Tape Junto Nakatani vs Argi Cortes