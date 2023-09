Soal Ulangan/Ujian PKN Kelas 12 Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Soal UTS, PTS Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan dan ujian semester kelas 12.

Ada beberapa pertanyaan PPKN yang dirangkum untuk bahan belajar.

Bacalah dengan cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada.

Adanya kunci jawaban akan mempermudahmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan dalam belajar.

Latihan soal merupakan cara efektif dalam belajar.

Semakin banyak kamu menjawab pertanyaan maka semakin bertambah pengetahuan serta makin siap menghadapi ujian semester.

Selain soal PKN dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 12.

Soal PKN Kelas 12:

1. Undang-undang yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia adalah....

a. UU No. 39 Tahun 1999

b. UU No.26 Tahun 2000

c. UU No. 28 Tahun 1997

d. UU No. 30 Tahun 2001

e. UU No. 9 Tahun 1998

Jawaban: b

3. Lembaga yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah....

a. Komnas HAM

b. KPAI

c. BNN

d. LSM

e. IKAPI

Jawaban: a

4. Dibawah ini merupakan unsur-unsur dari sebuah negara....

a. warga negara, wilayah, sistem ekonomi

b. wilayah, pemerintah, sistem politik

c. warga negara, wilayah, pemerintah

d. warga negara, pemerintah, sistem budaya

e. sistem ekonomi, sistem politik, sistem budaya

Jawaban: c

5. Kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh secara paksa olehnya, Pengertian hak di atas dikemukakan oleh....

a. Notonegoro

b. Koentjaraningrat

c. Daldjoeni

d. Henry B. Mayo

e. John Locke

Jawaban: a