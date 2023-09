Skuad Timnas Voli Putri Jepang di Kualifkasi Olimpiade 2024 Road to Paris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ini lah skuad timnas voli putri Jepang di kualfikasi Olimpiade 2024.

Jepang menjadi satu di antara kekuatan asia yang membidik tiket lolos ke Olimpiade 2024.

Jepang menurunkan skuad terbaiknya untuk melakoni babak penyisihan.

Jepang berada di grup B.

Adapun babak penyisihan akan digelar pada 16-25 September 2023.

Adapun para pesaingnya yang akan menjadi lawan Jepang di antaranya Brazil, Argentina, Bulgaria, Belgia hingga juara VNL 2024 yakni Turkiye.

Partai pertama Jepang akan berhadapan dengan wakil Amerika Selatan yakni Argentina.

Sementara itu, partai kedua Jepang akan berhadapan dengan Puertorico.

Dari 25 nama nantinya akan mengkerucut menjadi 14 pemain untuk menjalani penyisihan grup.

Skuad Timnas voli putri Jepang di Kualifikasi Olimpiade 2024

1. Nagaoka Miyu O

2. Hayashi Kotona OH

3. Nishida Sarina OH

4. Ishikawa Mayu OH

5. Shimamura Haruyo MB

6. Seki Nanami S

7. Shibata Mika S

9. Watanabe Aya MB

10. Inoue Arisa OH

11. Yamada Nichika MB

12. Fukudome Satomi L

15. Kojima Manami L

16. Meguro Yuka L

17. Tanaka Mizuki OH

19. Osanai Miwako OH

20. Yokota Mami MB

21. Matsui Tamaki S

23. Miyabe Airi OH

24. Irisawa Mai MB

29. Nishimura Minami L

31. Nishikawa Yuki OH

32. Momii Aki S

35. Miyabe Ameze OH

36. Sato Yoshino OH

37. Wada Yukiko OH

Pelatih : Masayoshi Manabe