Skuad Timnas Voli Putri Thailand di Kualifikasi Olimpiade 2024 Prancis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ini lah daftar skuad Tim voli putri Thailand di kualifikasi Olimpiade 2024 Paris.

Thailand menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Olimpiade 2024 Paris Prancis.

Sesuai jadwal,kualifikasi akan digelar pada 16 September 2023 mendatang.

Thailand sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi usai menjuarai Kejuaraan Asia AVC Championships 2023.

Tentunya Thailand menurunkan kekuatan utama yang berhasil menghantarkan tim mereka juara.

Thailand tergabung di grup C dan akan memainkan pertandingan di Polandia yang akan bertindak sebagai tuan rumah.

Thiland tentunya harus bersaing dengan tim-tim kuat seperti tuan rumah Polandia, Italia hingga USA yang tentunya akan menjadi favorit.

Dua tim peringkat teratas berhak lolos langung ke Olimpiade Paris 2024.

Dari 25 daftar pemain yang ada nantinya akan mengerucut menjadi 14 pemain utama.

Tentunya Thailand diharapkan mampu mewakil Asia Tenggara untuk berlaga di ajang bergengsi Olimpiade 2024.

Daftar skuad Timnas voli putri di kualifikasi Olimpiade 2024.

1. Srithong Wipawee OH

2. Pannoy Piyanut L

3. Guedpard Pornpun S

4. Kamlangmak Chitaporn MB

5. Nuekjang Thatdao MB

6. Seetaloed Warisara OH

7. Kubkaew Natthimar OH

8. Sisaikaeo Kanchana OH

12. Bamrungsuk Hattaya MB

13. Tomkom Nootsara S

14. Chuewulim Sutadta OH

15. Jaisaen Natthanicha S

16. Kokram Pimpichaya O

17. Janthawisut Sasipapron OH

18. Kongyot Ajcharaporn OH

19. Moksri Chatchu-On OH

20. Pairoj Supattra L

21. Sooksod Thanacha O

22. Seeban Sunitra O

23. ManaKij Sirima S

24. Boonlert Tichakorn MB

27. Sinpho Donphon S

29. Thanapan Wimonrat MB

30. Nahuanong Jidapa L

99. Bundasak Jarasporn MB

Pelatih : Danai Sriwacharamaytakul