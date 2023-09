Shell bLU cRU Yamaha Enduro Challenge Hadirkan Berbagai Aktivitas yang Menarik Pengunjung 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Seri ke-2 Shell bLU cRU Yamaha Enduro Challenge 2023 yang digelar di Kawasan Sabang Merah, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalbar, pada 9 hingga 10 September 2023, menarik para pengunjung untuk berdatangan ke lokasi kegiatan.

Assistant General Manager CS Division PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Frengky Rusli mengatakan bahwa diluar arena kompetisi dihadirkan berbagai aktivitas yang dipastikan sangat menarik pengunjung.

Disitu disuguhkan produk-produk Yamaha, booth sponsor, juga ada entertainment, sunmori, kontes modifikasi, service gratis, bazar UMKM, kontes SMK, lomba mewarnai, jambore komunitas, jalan sehat dengan banyak hadiah dan games.

"Untuk acara hiburan dihadirkan Silvia Ananta, Tino Ame, Tuan Muda Band dan Pamflet Band, yang akan semakin menyemarakkan suasana acara," katanya.

Makin spesialnya lagi, bagi konsumen yang melakukan pembelian motor Yamaha Vixion, Mio M3 dan Gear 125 di venue, maka berhak mendapatkan hadiah menarik atau potongan angsuran sampai dengan 10 kali.

Termasuk juga pembelian Yamaha WR 155 R yang mendapatkan hadiah langsung berbagai perlengkapan seperti helm, jersey dan lain-lain.

bLU cRU Fans Experience Yamaha juga memanjakan bLU cRU Family (konsumen, komunitas, fans Yamaha) agar bisa turut serta dalam aktivitas bLU cRU Fans Experience.

Tersedia bLU cRU hospitality booth, serta bisa mendapatkan bonWus 1.000 point untuk pengguna My Yamaha Motor Member dan langsung mendapatkan Official Apparel Yamaha bLU cRU GRATIS senilai Rp 350,000 (berdasarkan tier pada My Yamaha Motor App : Blue, Bronze & Silver, Gold & Platinum).

Selain itu juga bisa mendapatkan bonus 1.250 poin ditambah diskon spesial untuk setiap pembelian apparel Yamaha bLU cRU, pengunjung juga bisa share keseruan menggunakan bLU cRU Official Apparel di event ini.

Para Yamaha Family datang dan rasakan rasakan keseruan serta kemeriahan Shell bLU cRU Yamaha Enduro Challenge dengan membagi momen selama event ini, maupun ketika berkendara dengan motor Yamaha.