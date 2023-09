Shell bLU cRU Yamaha Enduro Challenge Menyambangi Kalimantan, Perdana Digelar di Luar Jawa 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Setelah putaran sebelumnya dihadirkan di Lapangan Klidon Yogyakarta (27-28 Mei), selanjutnya seri ke-2 Shell bLU cRU Yamaha Enduro Challenge 2023 akan digelar di Kalimantan Barat (Kalbar).

Balapan ketahanan menggunakan motor unggulan Yamaha WR 155 R ini akan diselenggarakan di Lapangan Sabang Merah Sanggau, 9-10 September 2023.

Saat seri pertama Shell bLU cRU Yamaha Enduro Challenge 2023 di Yogyakarta tercatat 59 starter yang ambil bagian baik itu pembalap profesional, juga semua peserta komunitas di bawah koordinasi WR 155 R Owners Indonesia (WOI).

Setelah itu, untuk pertama kalinya kompetisi tersebut bakal menyambangi lokasi di luar Pulau Jawa buat seri ke-2 tahun ini. Sebelumnya di tahun 2022 lalu yang menyajikan 2 seri, dipentaskan keseluruhan di Jungle Park, Sentul Bogor Jawa Barat.

”Di tahun ke-2 pelaksanaan Shell bLU cRU Yamaha Enduro Challenge ini, Yamaha telah menggelar event tersebut di Yogyakarta, lalu akan kembali berlanjut akhir pekan ini di Sanggau Kalimantan Barat. Kami mengajak para pembalap profesional dan komunitas untuk berkompetisi merasakan keunggulan Yamaha WR 155 R di aktivitas bLU cRU ini, sekaligus menaklukan tantangan trek offroad. Ajang ini selalu berlangsung kompetitif yang menyajikan pertarungan skill peserta didukung kualitas motor Yamaha WR 155 R. Para pecinta offroad dan WR 155 R dapat bergabung lagi untuk berkompetisi dan menyalurkan hobi, juga merasakan atmosfer keseruan Shell bLU cRU Yamaha Enduro Challenge yang selalu ditunggu-tunggu. Yamaha Extremely Max, Yamaha Semakin di Depan Full Gaspoll !" ungkap Frengky Rusli, Assistant General Manager CS Division PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Kompetisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi penggemar offroad, khususnya yang ada di pulau Kalimantan ataupun yang datang dari luar Kalimantan.

Mereka diajak untuk menaklukkan berbagai handycap seperti jalan bebatuan, trek lumpur, medan turunan ataupun tanjakan, genangan air ataupun sungai dan lain-lain di atas motor Yamaha WR 155 R.

Peserta diajak untuk membuktikan ketangguhan motor “The Real Adventure Partner” Yamaha WR 155 R yang dikenal dengan kualitas diantaranya power mesin, torsi, suspensi dan rangka.

Adapun kelas-kelas yang dilombakan dalam Shell bLU cRU Yamaha Enduro Challenge 2023 di Sanggau adalah kategori WR155R Com Advance, WR155R Com A, WR155R Com B dan dibuka juga 2 kelas tambahan di tahun ini adalah WR155R Profesional dan WR155R Hobby.

Sehubungan unsur safety di area kompetisi, terbukti sangat dijaga dan menjadi prioritas penting PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) selaku penyelenggara. Dalam hal ini dengan dukungan tim paramedis, rescue car dan rescue team, juga banyaknya marshal, helper dan moving helper.

Pada bagian lain, di luar arena kompetisi dihadirkan berbagai aktivitas yang dipastikan sangat menarik pengunjung.

Disuguhkan produk-produk Yamaha, booth sponsor, juga ada entertainment, sunmori, kontes modifikasi, service gratis, bazar UMKM, kontes SMK, lomba mewarnai, jambore komunitas, jalan sehat dengan banyak hadiah dan games. Untuk acara hiburan, Silvia Ananta, Tino Ame, Tuan Muda Band dan Pamflet Band akan semakin menyemarakkan suasana.

Makin spesial, bagi konsumen yang melakukan pembelian motor Yamaha Vixion, Mio M3 dan Gear 125 di venue, maka berhak mendapatkan hadiah menarik atau potongan angsuran sampai dengan 10 kali.

Termasuk juga pembelian Yamaha WR 155 R yang mendapatkan hadiah langsung berbagai perlengkapan seperti helm, jersey dan lain-lain.

bLU cRU Fans Experience

Yamaha juga memanjakan bLU cRU Family (konsumen, komunitas, fans Yamaha) agar bisa turut serta dalam aktivitas bLU cRU Fans Experience.

Tersedia bLU cRU hospitality booth, serta bisa mendapatkan bonus 1.000 point untuk pengguna My Yamaha Motor Member dan langsung mendapatkan Official Apparel Yamaha bLU cRU GRATIS senilai Rp. 350,000 (berdasarkan tier pada My Yamaha Motor App : Blue, Bronze & Silver, Gold & Platinum). Selain itu juga bisa mendapatkan bonus 1.250 poin ditambah diskon spesial untuk setiap pembelian apparel Yamaha bLU cRU. Pengunjung juga bisa share keseruan menggunakan bLU cRU Official Apparel di event ini.

Para Yamaha Family datang dan rasakan rasakan keseruan serta kemeriahan Shell bLU cRU Yamaha Enduro Challenge dengan membagi momen selama event ini, maupun ketika berkendara dengan motor Yamaha. (*)