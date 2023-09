SOAL ALQURAN HADIST Kelas 8 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Soal UTS/UAS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kumpulan soal ulangan Alquran Hadist berikut ini.

Ada beberapa contoh soal ulangan Alquran Hadist kelas 8 yang dirangkum untuk mengasah kemampuanmu.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu.

Semakin banyak kamu benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan kemampuanmu semakin baik akan materi tersebut.

Carilah berbagai referensi dalam mengasah kemampuan.

Selain soal Alquran Hadist dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 8 SMP/MTs lainnya.

Ingat soal-soal yang ada dalam artikel ini hanya sebagai bahan belajar untuk meningkatkan kompetensimu.

Soal Alquran Hadist Kelas 8:

1. Peristiwa yang menjadi sebab turunnya surat at-Takatsur adalah ....

A. sikap orang munafik yang selalu memamerkan shalatnya

B. ejekan kafir quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dengan kekayaannya

C. kesombongan Bani Harisah dan Bani Hars dengan kekayaan dan keturunannya

D. pemuka Kafir Quraisy yang mengajak Rasul SAW untuk bekerja sama dalam segala hal

Jawab : c

2. Persamaan isi kandungan QS. at- Takatsur dengan QS. al- Humazah dalam hal sikap adalah ....

A. tidak pernah menikmati harta

B. mengingkari adanya Allah SWT.

C. membenci Nabi Muhammad SAW.

D. cinta terhadap harta dan melalaikan akhirat

Jawab : d

3. Kehidupan dunia dan akhirat harus dipenuhi secara ....

A. seimbang C. lemah

B. ragu-ragu D. setengah-setengah