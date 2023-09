Errol Spence Jr dan Terence Crawford. Rematch Crawford vs Spence II dijadwalkan akhir tahun ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Errol Spence Jr vs Terence Crawford II dijadwalkan.

Hal ini menyusul dengan Errol Spence Jr yang mengaktifkan klausul pertandingan ulang.

Seperti diketahui pada pertandingan penyatuan gelar kelas welter Juli 2023, Terence Crawford berhasil melucuti Errol Spence Jr.

Terence Crawford pun menjadi Juara Tak Terbantahkan dua kelas berbeda.

Kepastian Jadwal Tinju Dunia Errol Spence Jr vs Terence Crawford II diungkapkan Brian McIntyre.

“(Crawford) baru saja mengirimi saya pesan kemarin, mengatakan bahwa Spence mengaktifkan pertandingan ulangnya (klausul).

Itu sudah dikonfirmasi, tapi kami belum punya tanggalnya. Saya berharap (itu terjadi sebelum akhir tahun),” kata Brian McIntyre.

Brian McIntyre sendiri kini aktif sebagai pelatih Chris Eubank Jr.

Ia merupakan partner dan pelatih dari Terence Crawford.

Dibawah bimbingan Brian McIntyre, Terence Crawford menampilkan salah satu penampilan terbaiknya yang berakhir dengan TKO ronde ke-9.

Duel Terence Crawford vs Errol Spence Jr II dimungkinkan berlangsung pada kelas berat yang berbeda.

Walaupun memang selama ini Errol Spence Jr selalu berlaga dikelas welter.

Tale of The Tape Terence Crawford vs Errol Spence Jr

Errol Spence Jr (28-1, 22 KOs)