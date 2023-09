SOAL BAHASA INGGRIS Kelas 8 SMP Ulangan UTS, UAS Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal Bahasa Inggris kelas 8 SMP/MTs semester 1.

Pahami dan cermati soal-soal ulangan Bahasa Inggris yang ada dalam artikel ini.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan dalam mengerjakan pertanyaan.

Carilah berbagai referensi soal lainnya untuk mengasah kemampuan.

Semakin banyak kamu benar dalam menjawab pertanyaan semakin menunjukan penguasaan materi yang baik.

Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP/MTs:

Read the text to answer question number 1 to 4

Adam’s Diary

May 2010

23 Sunday. When I got up, I felt ill, I went back to bed. Mum called the doctor. But he

couldn’t come, because he was ill too.

24 Monday. The doctor come at 11 O’clock. He wrote a prescription for some medicine.

Mum bought it in the drugstore. It was horrible. Yuck!

25 Tuesday. Dad bought me model aeroplane. I read the instructions, but I couldn’t make it,

because the dog ate the glue.

1. What happened at 23rd May to Adam?

a. He couldn’t come

b. He wrote a prescription

c. He felt ill

d. He was slipping