Pertamina Edukasi Anak Muda Lewat Program Campus Roadshow, Gandeng Mahasiswa Untan Bahas Isu Terkini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Pertamina (Persero) terus mengajak generasi muda untuk ikut berperan dan menjadi agen perubahan.

Satu diantaranya, langkah yang dilakukan Pertamina untuk mengedukasi anak muda yakni lewat Program Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Campus Roadshow dengan menggandeng Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak.

Kegiatan Pertamina Patra Niaga Campus Roadshow ini mengangkat tema “Energi muda berkelanjutan, inovasi, kolaborasi dan aspirasi” yang diikuti oleh ratusan mahasiswa-mahasiswi Untan yang berlangsung di Aula Gedung Fisip Untan, Minggu 3 September 2023.

Acara yang dipandu oleh MC Kondang Pontianak yakni Kamilonte ini menghadirkan beberapa pembicara diantaranya Area Manager Communication, Relation and CSR, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra, Executive Directorat at Reforminer Institute Komaodi Noto Negoro, News Anchor Yohana Margaretha.

Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari pihak Untan yang disampaikan langsung oleh Kepala Biro Kemahasiswaaan Untan Alu Sodikin.

Selain itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untan, Radlial Anwar menyampaikan ucapan terima kasih, sebab Pertamina telah melibatkan BEM Untan dalam mensukseskan kegiatan tersebut.

Usai kegiatan tersebut, Area Manager Communication, Relation and CSR, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra menyampaikan sebenarnya kegiatan Campus Roadshow ini sudah dilakukan sebelum covid-19, yang mana saat itu dengan nama program Pertamina Goes To Campus.

“Nah semenjak covid-19 tidak pernah diselenggarakan lagi. Sehingga baru di tahun ini diselenggarakan kembali secara off air untuk teman mahasiswa, yang outputnya kami ingin memberikan wawasan kepada teman mahasiswa terkait bisnis Pertamina dan update terkait dengan penyaluran energi saat ini,”ujar Arya.

Sebab dikatakannya bahwa mahasiswa- mahasiswi inilah yang nantinya akan menjadi pengganti dan penerus dari pejabat atau generasi ketahanan energi kedepan.

“Sehingga diharapkan mereka memiliki kemampuan lebih awal terkait energi dan bisa menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada Indonesia kedepannya,”pungkasnya.

Satu diantara mahasiswa Untan yang hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Bima menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat memberikan wawasan, tak tanya terkait Bisnis dari Pertamina saja, tapi juga mengadirkan dua pembicara lainnya.

“Selain materi terkait perkembangan bisnis Pertamina dan lainnya, kita juga diberi pemahama tentang publik speaking yang disampaikan News Anchor Yohana, “ujarnya.

Ia berharap kegiatan ini bisa menjdi kegiatan rutin, agar menambah wawasan bagi pra mahasiswa untuk nantinya dapat terkobat dan berkolaborasi dengan pihak Pertamina. (*)

