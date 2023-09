Latihan Soal Bahasa Inggris Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah 25 contoh soal ulangan Bahasa Inggris kelas 1 SD/MI semester 1.

Soal Bahasa Inggris kelas 1 yang dirangkum dalam artikel ini juga disertai dengan kunci jawaban.

Berikan jawaban adik-adik terlebih dahulu.

Sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Jika menemukan kesulitan mintalah bantuan pada orangtua.

Ingat soal-soal yang ada dalam artikel ini hanya sebagai bahan belajar.

Carilah berbagai referensi untuk mengasah kemampuan adik-adik.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 1.

Soal Bahasa Inggris Kelas 1:

1. Jari saya adalah sepuluh. Sepuluh in English is ….

a. Three

b. Nine

c. Ten

Jawaban : c

2. I have …. pencils. (dua belas)

a. Eleven

b. Twelve

c. Sixteen

Jawaban : b