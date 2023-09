13 Tahun Tak Balik ke Jakarta, Kim Bum Akhirnya Gelar Fan Meeting Lagi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kedatangan Kim Bum aktor asal Korea Selatan tersebut kini mencuri perhatian.

Para fans sudah tidak sabar lagi untuk bertemu aktro tersebut setelah 13 tahun tak lagi datang ke Indonesia.

Ternyata, Kim Bum akan menggelar fan meeting di Jakarta besok 13 September 2023.

Jelang fan meeting esok, aktor berusia 34 tahun ini mengaku telah menyiapkan penampilan spesial untuk para penggemarnya.

"Ada beberapa yang disiapkan secara spesial yang kalian semua hanya bisa tonton besok," kata Kim Bum dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu 2 September 2023.

• Bakal Heboh, Maudy Ayunda Dikabarkan Adu Akting dengan Aktor Korea Selatan Kim Bum di Garut

Kim Bum juga membocorkan bahwa ia akan bernyanyi dan menari dalam fan meeting besok.

Secara khusus, Kim Bum akan membawakan sebuah lagu yang membuatnya teringat para penggemar di Indonesia.

Lagu ini bisa disebut hadiah bagi fans Indonesia yang telah menantikan kehadiran Kim Bum di Jakarta selama bertahun-tahun.

"Jadi selama ini udah saling menunggu. Aku menunggu ketemu fans Indonesia, fans Indonesia juga menunggu kedatanganku," jelas Kim Bum.

"Ada satu lagu yang aku dengar dan lagu ini secara spesial akan aku perdengarkan untuk fans Indonesia," tambahnya.

Aktor yang membintangi drama 'Boys Over Flowers' ini lantas mengatakan bahwa ia sudah tidak sabar untuk bertemu fans Indonesia besok.

• Harga Presale Fan Meeting Kim Bum di Jakarta, Lengkap Lokasi, Jadwal dan Range Harganya

Ia berharap, acara fan meetingnya esok hari akan menjadi momen tak terlupakan bagi para penggemarnya.

"Akhirnya ada kesempatan ketemu fans Indonesia lagi ya. Semoga penampilan besok bisa menjadi penampilan tak terlupakan bagi fans," pungkasnya.

Sebagai informasi, acara yang bertajuk '2023 Asia Fan Meeting: Kim Bum (Between U and Me)' akan digelar pada Minggu 3 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Acara fan meeting ini diselenggarakan oleh Viu Indonesia akan akan berlokasi di Kempinski Grand Ballroom Lantai 11, West Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, aktor yang membintangi drama Tale of The Nine Tailed ini pernah berkunjung ke Jakarta untuk fan meeting pada tahun 2010 silam.

(*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News