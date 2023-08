Ilustrasi isi minyak di SPBU Pertamina. Besok Harga BBM Resmi Turun Per 1 September 2023 di SPBU Seluruh Indonesia.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyesuaian harga BBM terbaru kembali dilakukan pemerintah melalui PT Pertamina Persero per 1 September 2023.

Pertamina berpeluang menurunkan harga BBM terbaru per 1 September di SPBU Pertamina seluruh Indonesia.

Kondisi serupa juga terjadi pada SPBU milik swasta seperti Vivo, BP-AKR hingga Shell.

Berdasarkan trend penyesuaian harga BBM beberapa bulan terakhir, yang menjadi langgananan adalah BBM jenis Pertamax dan Dexlite.

Sehingga Harga BBM turun menyasar jenis Pertamax dan Dexlite.

Hal itu terjadi menginat harga minyak mentah yang turun setelah data menunjukkan penurunan aktivitas manufaktur China.

Selain itu, pasar juga menanti data pengeluaran konsumsi pribadi Amerika Serikat (AS) yang akan dirilis hari ini.

Per hari ini Kamis 31 Agustus , harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk bulan Oktober, yang berakhir pada hari hari ini, turun 0,1 persen menjadi US dolar 85,74 per barel.

Sementara harga untuk kontrak pengiriman November yang lebih aktif, turun 0,1 persen, ke US dolar 85,18 per barel.

Sejalan, harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman bulan Oktober turun 0,1 persen menjadi US dolar 81,58 per barel.

Aktivitas manufaktur China mengalami kontraksi selama lima bulan berturut-turut pada bulan Agustus, menurut survei pabrik resmi pada hari Kamis.

Ini memicu kekhawatiran seputar lemahnya data ekspansi baru-baru ini di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut.

Indeks manajer pembelian resmi (PMI) naik menjadi 49,7 dari 49,3 pada bulan Juli, menurut Biro Statistik Nasional, tetap berada di bawah level 50 poin yang membatasi kontraksi dan ekspansi.

Prospek pasokan minyak AS yang lebih ketat mendukung harga pada sesi sebelumnya.