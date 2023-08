Cara Log Out dan Buka WhatsApp Web di HP Dengan Perangkat Berbasis Android atau iOS!

Ilustrasi cara buka WA Web di android dan iOS-Simak cara mengatasi WA Web log out sendiri dan cara menggunakannya di handphone dengan perangkat Android atau iOS.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikit cara menggunakan WhatsApp Web keluar atau log out dengan sendiri di handphone.

Perlu diketahui, pengguna bisa menjalankan WhatsApp Web tanpa HP secara terus menerus.

Akun WhatsApp Web hanya akan keluar dengan sendirinya jika selama 14 hari pengguna tidak membuka akun WhatsApp lewat WhatsApp Web.

Namun dengan adanya fitur multi device membuat pengguna WhatsApp Web bisa akses WA tanpa perlu khawatir ponsel mati.

Meskipun ponsel mati atau tak memiliki koneksi internet, pengguna tetap bisa mengakses WhataApp Web di PC atau laptop jika sebelumnya sudah menautkan perangkat ke ponsel.

Fitur multi device di WhatsApp Web memberikan pengguna akses keempat perangkat sekaligus secara bersamaan, misalnya untuk Web, Dekstop, dan Portal.

Jika lewat dari 14 hari, pengguna harus menautkan ulang WhatsApp Web dengan ponsel.

Jadi akun akan tetap aktif dalam perangkat yang ditautkan, perubahan tersebut juga dapat terlihat saat login tidak ada tulisan 'Keep me signed in' agar WhatsApp Web tidak keluar sendiri.

Begini cara log out WhatsApp web hanya melalui ponsel:

* Luncurkan WhatsApp pada ponsel

* Ketuk titik tiga pada pojok kanan atas, pilih perangkat tertaut

* Pilih status perangkat yang masih aktif, kemudian ketuk keluar

Cara Buka WhatsApp Web di Handphone, Dlansir dari Tribuntechno

Android: