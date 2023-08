30 Soal Sumatif PKN Kelas 2 SD Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini contoh soal PKN Kelas 2 lengkap dengan kunci jawaban.

1. Saat bermain dengan teman kita tidak boleh . . . .

a. Mengalah

b. Bersikap jujur

c. berbuat sesuka hati

Jawaban: C

2. Salah satu contoh aturan bermain di tempat wisata yaitu….

a. Bebas melakukan permainan yang berbahaya

b. Membuang sampah sembarangan

c. bermain dengan hati-hati dan menjaga kebersihan tempat wisata

Jawaban: C

3. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

a. Ujang menerima usul teman- teman.

b. Didin menolong Maria.

c. Pemilihan ketua kelas dengan musyawarah.

d. Dani pergi beribadah.

Sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah . . .

a. a dan c

b. c dan d

c. a dan b

Jawaban: A

4. Coba perhatikan pernyataan berikut :

a. Datang tepat waktu

b. Memakai seragam dengan rapi

c. Bertengkar dengan teman

d. Berdoa sebelum memulai pelajaran

Dari pernyataan di atas manakah yang termasuk peraturan sekolah?

a. c dan d

b. a dan b

c. b dan c

Jawaban: B

5. Contoh pengalaman di rumah yang sesuai dengan sila pertama pada Pancasila adalah …..

A. Damar membagi kue sama banyak dengan Linda

B. Siti menghabiskan makanan bersama Ibu dan Ibu

C. Edi selalu berdoa terlebih dahulu sebelum makan

Jawaban: C

6. Saat kita sedang bermain, dan pendapat kita tidak disetujui oleh teman-teman, sikap yang harus ditunjukkan dan sesuai dengan sila ke empat Pancasila, yakni…..

A. tidak menerima hasil keputusan

B. memaksakan kehendak

C. menerima dengan lapang dada

Jawaban: C

7. Tini membawa kue buatan Ibu ke tempat bermain. Tini lalu membagikan kue yang ia bawa secara adil kepada teman-temannya. Pengalaman Tini sesuai dengan sila Pancasila berlambang …..

A. kepala banteng

B. padi dan kapas

C. pohon beringin

Jawaban: B

8. Di taman bermain, kamu melihat ada anak yang menyela antrean. Sikap yang harus kamu lakukan sesuai sila ke lima Pancasila adalah…..

A. membiarkannya

B. memarahinya

C. menasehatinya

Jawaban: C

9. Aturan di sekolah, harus dipatuhi oleh …..

A. semua warga sekolah

B. guru

C. siswa

Jawaban: A

10. Dalam berteman kita harus ….

A. memilih teman yang bersikap baik

B. berselisih dengan teman

C. berteman dengan siapa saja

Jawaban: C

11. Salah satu manfaat hidup saling berbagi terhadap sesama adalah……..

A. merasakan penderitaan sesama

B. harta berkurang

C. menjadi miskin

Jawaban: A

12. Bila berbuat suatu kesalahan kepada orang lain, sebaiknya kita segera……

A. menolong

B. meminta maaf

C. minta ampun

Jawaban: B

13. Tindakan yang tepat kamu lakukan terhadap teman kita dalam gambar di bawah ini adalah…

A. menonton

B. mengadu

C. melerai

Jawaban: C

14. Hidup rukun membuat suasana menjadi ………..

A. tentram dan damai

B. bermusuhan

C. bersemangat

Jawaban: A

15. Rukun memiliki arti yaitu…

A. melakukan pekerjaan bersama-sama

B. hidup damai dan bergotong royong

C. menolong orang lain

Jawaban: B

16. Dalam menjalin pertemanan kita harus selalu …

a. memilih teman yang bersikap baik

b. berselisih dengan teman

c. berteman dengan siapa saja

Jawaban: C

17. Piket di kelas harus dilakukan secara … oleh siswa.

a. Bergiliran

b. Bersama-sama

c. Sendiri-sendiri

Jawaban: A

18. Sikapmu terhadap teman yang berlainan asal daerah atau latar belakang adalah . . . .