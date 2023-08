Profil Dua Pemain Anyar PSMS Medan Jelang Liga 2, Satu Jebolan Dari Persela Lamongan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kembali PSMS Medan resmi permanenkan dua pemain baru lagi.

Untuk mempekuat Ayam Kinantan di Liga 2 2023/2024.

Kedua pemain tersrbut diketahui berposisi sebagai pemain bertahan.

Mereka masing-masing adalah Andri Muliadi dan Rizky Aldi Nurcahya.

Andri Muliadi merupakan eks pemain Persela Lamongan.

Ia merupakan pemain yang sudah berpengalaman.

Sebab telah memperkuat sejumlah klub Indonesia.

Baik itu di Liga 1 mau pun Liga 2 Indonesia.

Sementara Rizky Aldi Nurchaya, merupakan eks pemain Mataram United FC.

Dalam akun Instagram resmi PSMS Medan @official_psmsmedan pada Minggu 27 Agustus 2023.

PSMS Medan mengajak dua pemain baru ini untuk sama-sama berjuang.

Memenangkan tim dalam laga Liga 2 Indonesia mendatang.

"Mari berjuang lagi @andrimuliadi_44, selamat datang kembali.”

“Our new right back from Rembang, Central Java. Welcome @_rizkyaldii.”