Perintah Asosiasi Tinju Dunia WBC: Regenerasi Terence Crawford dan Errol Spence Jr Baku Hantam!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Asosiasi Tinju Dunia WBC memerintahkan regenerasi Terence Crawford dan Errol Spence Jr untuk saling baku hantam.

Adapun petinju yang dimaksud adalah Shakur Stevenson dan Frank Martin.

Shakur Stevenson diketahui merupakan petinju yang dekat dengan Terence Crawford.

Mantan kampiun WBO dan WBC kelas bulu itu pun kerap menjadi sparing partner dari petinju berjuluk Bud tersebut.

Saat Terence Crawford menghadapi Errol Spence Jr untuk menjadi Juara Tak Terbantahkan dua kali, Shakur Stevenson hadir disisi Terence Crawford.

Sedangkan Frank Martin diketahui bernaung dibawah promotor yang dipimpin Errol Spence Jr.

Sama seperti Shakur Stevenson, Frank Martin juga kerap latihan bersama dengan seniornya tersebut.

Tinju Dunia Shakur Stevenson vs Frank Martin untuk memperebutkan sabuk WBC yang ditinggalkan oleh Devin Haney.

Devin Haney sendiri memutuskan untuk naik kelas dan mencoba menantang sejumlah nama seperti Regis Prograis.

Shakur Stevenson dan Frank Martin sendiri belum terkalahkan.

Dipertandingan terakhirnya, Shakur Stevenson berhasil mengalahkan Shuichiro Yoshino pada April 2023.

Sedangkan Frank Martin dipertandingan terakhirnya mengalahkan Artem Harutyunyan dengan keputusan mutlak dalam pertarungan yang sangat ketat.

Shakur Stevenson saat melihat wajah Devin Haney sang juara tak terbantahkan kelas 135 pon. Devin Haney memutuskan naik kelas sehingga Shakur harus menghadapi Frank Martin (net)

Tale of the Tape Shakur Stevenson vs Frank Martin

Shakur Stevenson (20-0, 10 KO)