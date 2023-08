Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka Halaman 65 Practice

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihatkunci jawaban sma Kurikulum Merdeka Halaman 65 dari materi Soal Bahasa Inggris Kelas 11 SMA.

Soal merupakan materi Bahasa Inggris tingkat lanjut Kelas 11 Semester 1 Kurikulum Merdeka untuk SMA/SMK Practice.

Tema soal sama seperti halaman 63 Practice.

Dimana siswa diminta mengingat frasa kata benda dalam cerita “Puss in Boots”.

Lalu melengkapi kalimat yang telah disediakan dengan menggunakan kata-kata yang tersedia.

Namun soal dan jawaban tentunya berbeda.

Contoh kunci jawaban soal tersebut telah disiapkan.

Namun siswa disarankan menjawab secara mandiri.

Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka disadur dari tribunnews.com.

[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SMA klik di Sini]

• Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka Halaman 63 Practice

Halaman 65

Practice

Can you remember the adverbs used in the “Puss in Boots” story?

Complete the sentences below using the words provided.