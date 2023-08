Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka Halaman 63 Practice

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Contoh kunci jawaban sma Kurikulum Merdeka Halaman 63 dari materi Soal Bahasa Inggris Kelas 11 SMA.

Soal merupakan materi Bahasa Inggris tingkat lanjut Kelas 11 Semester 1 Kurikulum Merdeka untuk SMA/SMK Practice.

Siswa diminta mengingat frasa kata benda dalam cerita “Puss in Boots”.

Lalu melengkapi kalimat yang telah disediakan dengan menggunakan kata-kata yang tersedia.

Contoh kunci jawaban soal tersebut telah disiapkan.

Namun siswa disarankan menjawab secara mandiri.

Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka disadur dari tribunnews.com.

Halaman 63

Practice

Can you remember the noun phrases in the “Puss in Boots” story?

Complete the sentences below using the words provided.

1. In the old days, there lived __ Miller __.

2. The cat asked for __ and __ to the Miller’s son.