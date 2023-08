35 CONTOH Soal Bahasa Inggris Kelas 5 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban B Ing

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Bahasa Inggris kelas 5 SD/MI.

Adapun soal-soal ulangan yang dirangkum dalam artikel ini adalah soal-soal Bahasa Inggris semester 1 kelas 5 SD.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada.

Semakin banyak kamu latihan soal maka semakin besar peluang soal-soal yang sama akan keluar.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 5.

Soal Bahasa Inggris Kelas 5:

1. Fruit that have lots of water is ...

A. Watermelon

B. Jackfruit

C. Banana

D. Apple

Jawaban: A

2. Vegetable that contain vitamin A is …

A. Kale

B. Bean

C. Carrot

D. Kale

Jawaban: C