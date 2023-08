Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka Halaman 54 Activity 3 Puss in Boots

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat bersama kunci jawaban sma Kurikulum Merdeka halaman 54 dari materi Soal Bahasa Inggris Kelas 11 SMA.

Soal merupakan materi Bahasa Inggris tingkat lanjut Kelas 11 Semester 1 Kurikulum Merdeka untuk SMA/SMK Activity 3 Puss in Boots.

Siswa diminta mendengarkan dongeng berjudul Puss in Boots.

Lalu sambil mendengarkan, siswa lengkapi bagian kosong di paruh pertama cerita ini dengan kata-kata yang telah dipelajari sebelumnya.

Transkrip Mendengarkan disediakan dalam Buku Guru.

[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SMA klik di Sini]

• Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka Halaman 52 Activity 8 Ciri-ciri Ani

Siswa dapat mencontoh isi kunci jawaban soal yang telah disiapkan.

Namun disarankan siswa menjawab secara mandiri.

Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka disadur dari tribunnews.com.

Halaman 54

Activity 3

You will listen to a fairy tale. While listening, complete the blanks in this first half of the story with the words that you have previously learned.

The Listening transcript is provided in the Teacher’s Book.

Puss in Boots

• Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka Halaman 51 Activity 7 The Goose Girl