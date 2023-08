Soal Ulangan/Ujian Fiqih Kelas 10 Semester 1 2023 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban Soal Fiqih

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Fiqih kelas 10 semester 1.

Ada 50 contoh soal ulangan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Cermati dan pahami soal-soal yang ada dan jawabb terlebih dahulu.

Adanya kunci jawaban akan memudahkanmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan.

Soal-soal yang ada dalam artikel ini hanya sebagai bahan belajar.

Selain soal Fiqih dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 10.

(Lengkap soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 10 klik link)

Perbanyak latihan soal untuk memperkaya wawasanmu.

Semakin banyak belajar maka semakin besar peluang soal tersebut akan keluar.

Soal Fiqih Kelas 10 SMA/MA:

1. Perhatikan hal-hal berikut ini !

1. Khiyar

2. Musaqah

3. Ihya al-Mawat

4. Shadaqah

5. Ihrajul Mubahat

6. Attawalladu minal mamluk

Sebab-sebab kepemilikan suatu harta atau barang dalam Islam, ditunjukkan oleh nomor :

A. 1, 2, 3

B. 1, 3, 5

C. 2, 3, 4

D. 3, 5, 6

E. 3, 4, 5

Jawaban : D

Baca juga: Kumpulan Soal Alquran Hadist Kelas 10 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban

2. Potongan sabda Rosulullah SAW riwayat Bukhori Muslim di bawah ini yang menjelaskan bahwa orang yang gugur dalam mempertahankan darahnya adalah seorang syuhada, yaitu ....

A. قتل دون دينه فهو شهيدمن

B. من قتل دون ماله فهو شهيد

C. من قتل دون دمه فهو شهيد

D. من قتل دون آهله فهو شهيد

E. من وجد عين ماله عند رجل فهو احق به

Jawaban : C

3. Pak Rohmad menyewakan harta yang berupa rumah kepada Pak Maulana untuk membuka warung makan, maka kepemilikan Pak Rohmad disebut ....

A. Kepemilikan Penuh

B. Kepemilikan Materi

C. Kepemilikan Manfaat

D. Kepemilikan Privasi

E. Kepemilikan Publik

Jawaban : B