Live Score Voli Indonesia vs India Hari Ini Update Hasil 7 Besar AVC Championships 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pantau dan update hasil pertandingan voli Asia AVC Championships 2023 hari ini Kamis 24 Agustus 2023.

Timnas voli Indonesia akan melakoni pertandingan terakhir di Kejuaraan Asia AVC Championships 2023.

Farhan Halim cs akan berhadapan dengan India dalam perebutan peringkat 7 besar di Urmia Iran, hari ini pukul 13.45 WIB.

Skor dan hasil pertandingan ini bisa dipantau pada link di akhir artikel ini via live score.

Pertandingan akan diawali dengan perebutan peringkat 7 besar yakni antara Indonesia vs India.

Kemudian ada Thailand vs Irak.

Sementara itu partai utama perebutan tiket menuju semifinal ada China kontra Korea Selatan.

Kemudian China Taipei kontra Qatar.

Adapun Jepang dan Iran sudah menunggu langsung di babak semifinal.

Daftar pemain India

1 Muthusamy S

4 Vinit Kumar O

5 Ashwal MB

6 Shameemudheen MB

8 Amit

9 Rohit OH

10 ASHAMAT ULLAH OH

11 Erin OH

12 Hari Prasad (L)

15 Vinayak S

17 Jerome Vinith (C) OP

18 John Joseph MB

Daftar pemain Indonesia

1. Dio Zulfikri - setter

2. M Malizi - middle blocker

3. Fahri S Putratama- Outside hitter

4. Boy Arnez Arabi - opposite

5. Hendra Kurniawan - Middle blocker

6. Farhan Halim - outside hitter

7. Irpan - Libero

8. Cep Indra Agustin - middle blocker

9. Doni Haryono - outside hitter

10. Jasen Natanael Kilanta - setter

11. Fahreza R Abhinaya - Libero

12. Hernanda Zulfi - Middle blcoker

13. Amin Kurnia Sandi Akbar - opposite

14. Agil Angga Anggara - opposte

Jadwal Voli Kejuaran Asia AVC Championships 2023