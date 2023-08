Daftar 14 Pemain Voli Putra Kalbar di Kapolri Cup 2023 Lengkap Profil Umur dan Tinggi Badan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut 14 nama-nama pemain voli putra Kalbar di Kapolri Cup 2023.

Kapolri Cup 2023 dihelat, di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), 22 Agustus hingga 2 September 2023.

Daftar Pemain Putra Kalbar pada Kapolri Cup 2023:

2 (nomor punggung). Mochamad Teguh (Sitter) - 23 tahun tinggi 175 cm

3. Galih Bayu Saputra (Libero) - 30 tahun tinggi 183 cm

4. Mahfud Nurcahyadi (Middle Blocker) - 34 tahun tinggi 189 cm

7. Samsul Kohar (Opposite) - 31 tahun tinggi 185 cm

8. Nizar Zulfikar (Sitter) - 29 tahun tinggi 179 cm

11. Dhani Anggriawan (Middle Blocker) - 35 tahun tinggi 185 cm

12. Iqwal Geo Wirangga (Libero) - 28 tahun tinggi 170 cm

13. Muhammad Fikri (Opposite) - 21 tahun tinggi 185 cm

15. Andi Purnomo (Libero) - 32 tahun tinggi 170 cm

16. Akmal Syauki (Middle Blocker) - 23 tahun tinggi 188 cm

17. Faiza Hayatul Balwani (Outside Hitter) - 26 tahun tinggi 180 cm

18. Bambang Suryanto (Middle Blocker) - 32 tahun tinggi 189 cm

21. Luvi Febrian Nugraha (Outside Hitter) - 19 tahun tinggi 180 cm

23. Yohanes Dedi Prasasti (Outside Hitter) - 19 tahun tinggi 185 cm

* Pelatih: Reidel Alfonso Gonzalez

• LENGKAP Hasil dan Jadwal Kapolri Cup di GOR Pangsuma Pontianak! Putra Putri Kalbar Menang Mudah

Pada laga perdana voli putra Kalbar mengalahkan Bali dengan skor 3-1.

Di sektor Putri, Kalbar juga memetik kemenangan meyakinkan 3-0, menghadapi DI Yogyakarta.

Hasil dan jadwal babak 8 besar Kapolri Cup 2023

Hasil Selasa 22 Agustus 2023

(Putri) - Jawa Barat vs Bali [3-1]

(Putri) - Kalimantan Timur vs Sulawesi Tengah [3-0]

(Putra) - Kalimantan Barat vs Bali [3-1]

Hasil Rabu 23 Agustus 2023

(Putra) - Nusa Tenggara Barat vs Sumatera Selatan [0-3]

(Putri) - Kalimantan Barat vs DI Yogyakarta [3-0]

(Putra) - Jawa Tengah vs Riau [3-0]

Kamis 24 Agustus 2023

15.00 WIB (Putri) - Jawa Timur vs Sulawesi Tenggara - Moji, Vidio

17.00 WIB (Putri) - Kalimantan Barat vs Sulawesi Tengah - Moji, Vidio

19.00 WIB (Putra) - Jawa Timur vs DKI Jakarta - Moji, Vidio