Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 5 Unit 2 Section 2 Listening Halaman 255. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 8 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 255- 256.

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 8 SMP Chapter 5 Embrace Yourself Unit 2 I know I Can Do It Section 2 Listening .

Terdapat 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 Celebrating Independence Day, Chapter 2 Kindness Begins with Me, Chapter 3 Love Our World, Chapter 4 No Littering, Chapter 5 Embrace Yourself.

Pada Chapter 3 Love Our World terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1 Be Yourself, Unit 2 I know I Can Do It, Unit 3 Practice Makes Perfect.

Untuk soal dan kunci jawaban 8 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Inilah selengkapnya kunci jawaban kelas 8 SMP SMP Chapter 5 Embrace Yourself Unit 2 I know I Can Do It Section 2 Listening halaman 255 - 256 dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

• Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 5 Unit 2 I know I Can Do It Halaman 254

Section 2 - Listening

Unit 2. I know I Can Do It

a. Listen to Audio 5.3 Galang, Monita, and Made are discussing a story about playing football.

b. Answer these questions.

1. What motivates Galang to work hard?

2. Who thought that she or he was not good at anything at irst?

3. What did Made say to Galang?

4. Why did Made say that to Galang?

5. What do you think Galang is good at? Why?

• Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, Section 7 Your Turn Performing: Halaman 251