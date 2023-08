Petinju Gendut Asal Meksiko Tak Lagi Jadi Lawan Wajib Tinju Dunia Deontay Wilder

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Andy Ruiz satu diantara petinju kelas berat yang berpostur Gendut dipastikan tak lagi jadi lawan wajib Tinju Dunia untuk Deontay Wilder.

Hal ini menyusul keputusan terbaru dari asosiasi Tinju Dunia WBC.

Padahal laga eliminator antara Andy Ruiz vs Deontay Wilder dipastikan menjadi penantang gelar WBC yang dipegang Tyson Fury.

"Dewan Gubernur WBC telah memutuskan untuk membatalkan perintah yang dikeluarkan selama konvensi tahunan terakhir yang menyerukan pertarungan eliminasi terakhir antara Deontay Wilder dan Andy Ruiz jr untuk menentukan penantang wajib divisi tersebut," tulis WBC diakun Twitter.

"WBC akan mengevaluasi situasi saat ini di divisi tersebut untuk meninjau opsi yang layak dan jika perlu, mengeluarkan keputusan baru selama konvensi tahunan WBC yang akan diadakan di Uzbekistan pada November."

Andy Ruiz sendiri sudah tidak bertarung sejak 4 September 2022, ketika dia mengalahkan Luis Ortiz dari Kuba dengan keputusan bulat di Arena Crypto.com di Los Angeles.

Tahun 2023 tinggal empat bulan dan 12 hari lagi, jadi tampaknya tidak mungkin Andy Ruiz akan kembali naik ring sebelum tahun baru.

Deontay Wilder berada di tempat yang sama, karena pertarungan terakhirnya adalah kemenangan melawan petenis Finlandia, Robert Helenius, pada 15 Oktober 2022.

Desas-desus beredar tentang kemungkinan pertarungan antara Wilder dan Anthony Joshua, yang akan berlangsung pada awal 2024.

Satu hal yang pasti adalah Tyson Fury masih tetap menjadi juara WBC.

The Gypsy King julukannya diketahui mengalahkan Wilder pada Februari 2020 untuk merebut gelar kelas berat WBC darinya.

Sejak itu, ia berhasil bertahan melawan Deontay Wilder pada 2021 dan melawan Briti, Dillian Whyte, dan Derek Chisora, masing-masing pada 2022.

Pada 28 Oktober, Tyson Fury akan mengadakan pertarungan eksibisi melawan petarung seni bela diri campuran Prancis Francis Ngannou di Arab Saudi, setelah WBC memberinya izin khusus beberapa bulan lalu.

Kolase Deontay Wilder (kiri) dan Andy Ruiz (kanan). (Kolase Tribun Pontianak)

Tale Of The Deontay Wilder vs Andy Ruiz