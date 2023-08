Jadwal Semifinal AFF Cup 2023 Lengkap Skema Jika Timnas U23 Indonesia Runner Up Terbaik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal babak semifinal lengkap skema pertandingan tim yang lolos.

Sesuai jadwal babak penyisihan fase grup akan berakhir hingga Selasa 22 Agustus 2023.

Persaingan untuk perebutan tiket lolos babak semifinal masih sengit terutama penentuan lolos melalui jalur runner up terbaik.

Adapun tim-tim yang berpeluang lolos melalui jalur runner up terbaik di antaranya Indonesia, Kamboja dan Filipina.

Secara formal memang belum ada yang dipastikan lolos namun tim-tim yang bisa dikatakan sudah selangkah di semifinal yakni Thailand.

Kendati Tim gajah perang masih harus melakoni laga penting melawan Kamboja untuk mengamankan posisi juara grup.

Adapun di grup B penentuan juara grup memang masih akan bergantung hasil antara Malaysia vs Timor Leste.

Baca juga: Daftar Tim Runner Up Terbaik Syarat Lolos Semifinal AFF Cup U23, Timnas Indonesia Belum Aman

Namun Malaysia mempunyai kans lebih besar dan hanya butuh hasil imbang.

Adapun Timnas Indonesia akan bergantung pada hasil Kamboja vs Thailand dan Vietnam vs Filipina.

Jika Kamboja dan Filipina gagal menang maka Indonesia akan lolos sebagai runner up terbaik.

Adapun di grup C Vietnam tinggal selangkah lagi lolos semifinal sebagai juara grup C, syaratnya tingga menanhan imbang Filipina.

Baca juga: Klasemen Runner Up Terbaik Piala AFF U23 2023, Cek Posisi Timnas Indonesia

Skema semifinal AFF Cup 2023 Kamis 24 Agustus 2023

Jika runner up terbaik grup di grup A atau C

- Semifinal 1 : Juara grup B vs runner up grup A atau C