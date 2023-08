Lempar Handuk! Hasil Tinju Dunia Minggu 20 Agustus 2023: Galal Yafai vs Tommy Frank Berakhir 1 Ronde

Kolase Tinju Dunia Galal Yafai vs Tommy Frank Minggu 20 Agustus 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Tinju Dunia Minggu 20 Agustus 2023 yang mempertemukan Galal Yafai vs Tommy Frank berakhir hanya dalam 1 ronde.

Galal Yafai yang adalah pemenang medali emas Olimpiade 2020 sukses menang.

Ia pun sukses mempertahankan gelar kelas terbang Dewan Tinju Dunia Internasional.

Tak hanya itu, Galal Yafai juga memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi 5 kemenangan dan 4 diantaranya KO.

Sedangkan bagi Tommy Frank ini jadi kekalahan keempat sepanjang karirnya.

Jalannya Tinju Dunia ini memang didominasi oleh Galal Yafai.

Petinju berusia 30 tahun itu langsung memberikan serangkaian pukulan Brutal.

Dimenit pertama, Tommy Frank harus mencium kanvas.

Pukulan kombinasi dari Galal Yafai pun merobohkan Tommy Frank.

Tommy Frank sempat bangkit dan mengalahkan penghitung wasit.

Namun saat baru berdiri, Galal Yafai langsung menghujani dengan pukulan yang mengerikan.

Tim Tommy Frank pun menghentikan laga lebih cepat dengan melempar handuk yang menyatakan menyerah.

Berikut Rekap Tinju Dunia Minggu 20 Agustus 2023 Live DAZN

Galal Yafai TKO-1 Tommy Frank (1:40)

Conah Walker RTD-8 Cyrus Pattinson (3:00)

Solomon Dacres UD-10 Chris Thompson (98-92, 99-91, 99-91)

Khaleel Majid PTS-8 Alessandro Fersula (78-73)

Jordan Flynn D-8 Kane Baker (94-94).

Tale of The Tape Galal Yafai vs Tommy Frank