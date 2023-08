Live Indonesia Vs China AVC Senior Men's Championship 2023 Grup C ! Farhan Halim Dkk Tertinggal

Mari pantau update Hasil Indonesia Vs China di ajang AVC Mens Championship 2023 sekarang , Sabtu 19 Agustus 2023 dan pantau Hasil Timnas Indonesia voli putra di ajang kejuaraan dunia kontinental Asia ini .

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang brlangsung Live Pertandingan antara Indonesia vs China .

Dalam duel kejuaraan voli dunia kontinental Asia , AVC Senior Mens Championship 2023 .

Atau AVC Asian Championship 2023 , Sabtu 19 Agustus 2023 .

Satu set pertama dari Pertandingan ini sudah dimainkan.

Hasilnya, Skor Indonesia Vs China di Pertandingan pertama Grup C atau Pool C ini untuk keunggulan Tiongkok .

Farhan Halim Dkk tertinggal di set pertama duel Indonesia Vs China ini .

Dengan Poin Akhir tipis di set pertama, 22/25 !

Akankah Farhan Halim Dkk bisa Comeback di set berikutnya?

Yuk cek update Hasil Pertandingan voli terbaru yang dijalani Timnas Indonesia voli Putra ini .

# Daftar Pemain Timnas Indonesia di ajang AVC Senior Mens Championship 2023

Inilah Daftar Pemain Timnas voli putra Indonesia di ajang AVC Senior Mens Championship 2023 :

1. Fahreza Rakha Abhinaya (Libero)

2. Irpan (Libero)

3. Jasen Natanael Kilanta (Setter)