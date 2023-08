Jadwal Indonesia Vs Kazakhstan Grup C AVC Asian Championship 2023 , Dio Zulfikri Dkk Wajib Menang

OFFICIAL WEB AVC SENIOR MENS CHAMPIONSHIP 2023 / REPRO

Inilah Jadwal Pertandingan antara Timnas voli putra Indonesia vs Kazakhstan di duel penyisihan Grup C AVC Asian Championship 2023 . Dalam laga terakhir di Grup C itu, Dio Zulfikri wajib Menang meyakinkan dari tim voli putra Kazakhstan . Meskipun di atas kertas, Kazakhstan punya Peringkat voli dunia yang lebih baik tinimbang Timnas voli putra Indonesia . Akankah Farhan Halim Dkk bisa Menang ? Cek Jadwal lengkapnya di sini.