50 Contoh Soal Sosiologi Kelas 12 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kumpulan soal ulangan Sosiologi kelas 12 SMA/SMK hingga MA.

Ada 50 contoh soal ulangan yang dirangkum untuk meningkatkan kompetensimu.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu.

Koreksi hasil belajarmu dengan kunci jawaban yang ada.

Semakin banyak kamu benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik akan materi Sosiologi.

Selain soal Sosiologi dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 12.

(Lengkap soal dan kunci jawaban soal ulangan kelas 12 klik link)

Soal Sosiologi Kelas 12:

1. Perubahan sosial yang harmonis dan serasi kemungkinan besar akan terjadi pada peristiwa berikut, yaitu ….

a. pembagian kerja yang terspesialisasi mengakibatkan tenaga kerja tanpa keterampilan bekerja di sektor formal

b. pendidikan yang tinggi mengubah anggota masyarakat ke arah pola hidup modern

c. mekanisasi pertanian mengakibatkan kelompok masyarakat pemilik tanah kaya, sedangkan buruh tani makin miskin

d. urbanisasi mengakibatkan angka pengangguran yang tinggi di kota-kota

e. kemajuan teknologi meningkatkan pendapat masyarakat, tetapi tidak menjamin pemerataan

Jawaban: b

Baca juga: 50 Contoh Soal Ekonomi Kelas 12 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban

2. Secara sosiologi, terjadinya kenakalan remaja disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini, kecuali….

a. perasaan sense of value yang kurang ditanamkan oleh orang tua

b. timbulnya organisasi-organisasi nonformal yang berperilaku menyimpang

c. timbulnya usaha-usaha untuk mengubah keadaan yang disesuaikan dengan youth value

d. adanya pengaruh budaya luar yang menyimpang dari norma

e. semua jawaban salah

Jawaban: c

3. Berikut ini yang bukan merupakan contoh kenakalan remaja adalah ….

a. pemakaian obat terlarang

b. pornografi

c. seks bebas

d. kebut-kebutan

e. perampokan

Jawaban: e

4. Keadaan di mana kita dengan mudah dapat menerima segala informasi dari luar yang menyebabkan seseorang tidak mungkin mengisolasi diri akibat kemajuan ilmu dan teknologi disebut ….

a. globalisasi

b. urbanisasi

c. reboisasi

d. westernisasi

e. sosialisasi

Jawaban: a

5. Berikut unsur-unsur budaya positif yang masuk sebagai akibat dari globalisasi, kecuali ….

a. ilmu pengetahuan

b. cara berpikir yang kritis

c. cara berpikir yang sistematis dan rasional

d. teknologi modern

e. budaya pergaulan bebas

Jawaban: e

6. Berikut ini gejala-gejala terjadinya disintegrasi sosial, kecuali ….

a. tindakan masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan norma

b. sanksi yang dikenakan pada pelanggar norma tidak lagi konsekuen

c. terjadinya pertentangan antara norma-norma yang ada

d. tidak adanya persamaan pandangan dan persepsi antaraggota masyarakat dalam mencapai tujuan

e. terciptanya kehidupan yang serasi dan seleras

Jawaban: e