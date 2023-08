Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, Section 6 Making a Poster Halaman 152 - 153. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 8 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 163 –165

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 8 SMP Chapter 3 Love Our World Unit 3 Act now Section 6 Your Turn: Making a Poster.

Terdapat 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 Celebrating Independence Day, Chapter 2 Kindness Begins with Me, Chapter 3 Love Our World, Chapter 4 No Littering, Chapter 5 Embrace Yourself.

Pada Chapter 3 Love Our World terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1 Look around you, Unit 2 This is the way, dan Unit 3 Act Now.

Untuk soal dan kunci jawaban 8 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Inilah selengkapnya kunci jawaban kelas 8 SMP SMP Chapter 3 Love Our World Unit 3 Act now Section 6 Your Turn: Making a Poster halaman 163 – 165 dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

• Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 3 Section 2 Reading Halaman 166 - 167

Section 6 - Your Turn: Making a Poster

Unit 3. Act now

a. Make a group of three members.

b. Plan to make a poster.

c. Choose one of the ways to save earth.

• Washing the dishes

• Brushing teeth

• Recycle plastic bags