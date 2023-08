Jadwal Voli Asia AVC 2023 Senior Putra Indonesia vs China Lengkap Streaming

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Timnas voli putra Indonesia bersiap menghadapi China di laga perdana penyisihan grup C Kejuaraan Asia AVC 2023.

Partai ini akan berlangsung di Iran 19-26 Agustus 2023.

Para voli mania bisa menyajsikan perjuangan Farhan Halim Cs di siraran langsung Moji TV serta streaming di vidio atau youtube AVC.

Timnas voli putra Indonesia tak lama lagi akan bertolak ke Iran.

Indonesia tergabung di grup C bersama China dan Kazakhstan.

Ajang ini juga menjadi kesempatan untuk menaikan rangking timnas voli Indonesia yang sementara ini menempati peringakt 68 dunia.

Indonesia sendiri menargetkan untuk bisa melaju dan menembus enam besar pada Kejuaraan Bola Voli Asia 2023 ini

Target itu bukan tanpa dasar mengingat tim Merah-putih cukup kompetitif bersaing di level Asia meski jarang mengikuti ajang resmi.

"Kemarin kami di AVC 2019 itu nembus 9 besar dan Asian Games 2018 di enam besar, ya ingginnya sih kali ini enam besar," kata Loudry Maspaitella selaku manajer timnas dan Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBVSI.



"Karena ini nanti bisa mengerek peringkat FIVB biar nanti pas undian posisi kami lebih baik di pull-nya walau belum jadi unggulan," imbuhnya.

Optimisme kian tinggi setelah melihat performa Indonesia yang berjaya pada dua putaran SEA V League 2023 belum lama ini.

Status sebagai raja voli Asia Tenggara belum luntur dengan menuntaskan ajang itu tanpa satu kekalahan pun.

Indonesia sendiri tidak akan diperkuat dengan oppsite andalan Rivan Nurmulki yang izin untuk absen.

"Alasan pertama karena dia ingin merampungkan proses pengunduran diri dari kepolisian dan yang kedua ingin menemani istrinya lahiran," kata Loudry.

"Jadi Rivan izinnya itu hanya untuk Kejuaraan Bola Voli Asia di Iran ini saja," tuturnya menambahkan.