Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka Chapter 1 Section 4 Language Focus Halaman 104-105

Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 8 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 31 - 32.

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 8 SMP Chapter 1 Celebrating Independence Day Unit 1 The Champion of Panjat Pinang Section 4 Language Focus.

Ada 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 Celebrating Independence Day, Chapter 2 Kindness Begins with Me, Chapter 3 Love Our World, Chapter 4 No Littering, Chapter 5 Embrace Yourself.

Pada Chapter 1 terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1 The Champion of Panjat Pinang, Unit 2 Going to a Parade, dan Unit 3 Independence Day at SMP Merdeka.

Untuk soal dan kunci jawaban 8 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Inilah selengkapnya kunci jawaban kelas 8 SMP 31 – 32 Chapter 1 Celebrating Independence Day Unit 1 The Champion of Panjat Pinang Section 4 Language Focus dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

Section 4 - Language Focus

Unit 1. The Champion of Panjat Pinang

Recounting means talking about past experiences. Most of the time we include details of what happened in the past when recounting. At school, teachers also ask students to recount their past experiences. For example, they ask the students to recount their last holiday experiences or their activities on the last Independence Day.

To recount these past experiences, we need to use Past Simple verbs. The Past Simple verbs are usually formed by adding ‘d’, ‘ed’, or ‘ied’ to the base verb. Look at the following examples:

celebrate + d → celebrated

participate + d → participated

try + [change the ‘y’ to ‘i’ ] + ed → tried

We call these regular verbs.