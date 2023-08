Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 1 Celebrating Independence Day Halaman 24

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 8 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 24 – 27.

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 8 SMP Chapter 1 Celebrating Independence Day Unit 1 The Champion of Panjat Pinang Section 2 Listening.

Ada 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 Celebrating Independence Day, Chapter 2 Kindness Begins with Me, Chapter 3 Love Our World, Chapter 4 No Littering, Chapter 5 Embrace Yourself.

Pada Chapter 1 terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1 The Champion of Panjat Pinang, Unit 2 Going to a Parade, dan Unit 3 Independence Day at SMP Merdeka.

Untuk soal dan kunci jawaban 8 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Inilah selengkapnya kunci jawaban kelas 8 SMP 24 - 27 Chapter 1 Celebrating Independence Day Unit 1 The Champion of Panjat Pinang Section 2 Listening dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

a. Match the games and the pictures. Number one has been done for you.

Sack race

Tandem race

Kerupuk race

Panjat pinang

Tug of war

Marble in spoon race

b Listen to Audio 1.1. Galang and his father are talking about the Independence Day celebration. See the Word Box.