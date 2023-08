Latihan Soal Agama Islam Kelas 8 Ujian Semester 1 Kurikulum Merdeka Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kumpulan soal ulangan Agama Islam semester 1 berikut ini.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Pahami serta cermati setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu.

Adanya kunci jawaban tentu akan mempermudahmu dalam mengoreksi hasil jawaban.

Latihan soal merupakan cara efektif untuk mengasah kemampuanmu dalam menghadapi ujian semester.

Carilah referensi lainnya untuk meningkatkan kompetensimu.

Soal Agama Islam Kelas 8:

1. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa …

a. 20 tahun 2 bulan 20 hari

b. 22 tahun 2 bulan 22 hari

c. 23 tahun 3 bulan 23 hari

d. 24 tahun 4 bulan 24 hari

Jawaban : B

2. Suhuf untuk dipahami adalah …

A. wahyu yang diterima dan dicatat oleh para nabi

B. Kata-kata tertulis dan catatan para nabi

C. ketentuan para sahabat Nabi yang dicatat

D. Daun wahyu Allah yang tidak dicatat

Jawaban : A

3. Di antara para nabi berikut yang menerima Suhuf adalah para nabi …

A. Harun a.s.

B. Ibrahim a.s.

C. Ismail a.s.

D. Sulaiman a.s.

Jawaban : B

4. Perhatikan sholat berikut :

1. Sholat idul fitri

2. Tarawih

3. Witir

4. Tasbih

5. Tahyatul mAsjid

Sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara munfarid atau berjamaah adalah ….

a. 1.2 dan 3

b. 2,3 dan 4

c. 3,4 dan 5

d. 1,3 dan 4

Jawaban : B

5. Perintah puasa dijelaskan dalam Al-Qur’an surat dan ayat ….?

a. Al-Baqarah: 181

b. Al-Baqarah: 182

c. Al-Baqarah: 183

d. Al-Baqarah: 184

Jawaban : C

