60 Latihan Soal Agama Islam Kelas 8 Ujian Semester 1 Kurikulum Merdeka 2023 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Agama Islam kelas 8 SMP semester 1.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum untuk mengasah kemampuan.

Carilah berbagai referensi untuk meningkatkan kompetensimu.

Jawab terlebih dahulu setiap pertanyaan yang ada dan sandingkan dengan kunci jawaban.

Semakin banyak kamu latihan soal maka semakin banyak kamu mendapatkan wawasan.

Selain soal PAI dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 8 SMP/MTs.

(Lengkap soal dan kunci jawaban soal ulangan kelas 8 klik link)

Soal Agama Islam Kelas 8:

1. Suhuf untuk dipahami adalah …

A. wahyu yang diterima dan dicatat oleh para nabi

B. Kata-kata tertulis dan catatan para nabi

C. ketentuan para sahabat Nabi yang dicatat

D. Daun wahyu Allah yang tidak dicatat

Jawaban : A

2. Di antara para nabi berikut yang menerima Suhuf adalah para nabi …

A. Harun a.s.

B. Ibrahim a.s.

C. Ismail a.s.

D. Sulaiman a.s.

Jawaban : B

3. Hukum melaksanakan salat sunnah rawatib qabliyah subuh adalah…

A. sunnah ghoiru mu’akad

B. fardu kifayah

C. sunnah mu’akad

D. fardu ‘ain

Jawaban : C

4. Di antara 4 kitab alloh yang paling awal / sebelumnya adalah kitab….

A. Taurat

B. Al-Quran

C. Zabur

D. Injil

Jawaban : A

5. Semua kitab Tuhan berisi ajaran yang benar dan baik sesuai dengan zamannya. Ini tentang ajaran yang sama yang terkandung dalam semua kitab Allah…

A. Prosedur untuk pernikahan seorang wanita

B. Larangan pembunuhan hewan

C. Perintah untuk menyembah Allah SWT

D. pesanan seragam

Jawaban : C

6. Puasa kifarat harus dilakukan apabila suami….

A. tidak menafkahi istrinya

B. zihar kepada istrinya

C. pergi tidak pamit pada istrinya

D. melakukan kekerasan fisik

Jawaban : B