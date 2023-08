BWF World Championships 2023 Lengkap Jadwal dan Hasil Undian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kejuaraan dunia BWF World Championship 2023 akan bergulir pekan depan tepatnya 21 hingga 27 Agustus 2023 mendatang di Denmark.

Tuan rumah sendiri menjadi satu di antara kekuatan yang patut diwaspadai, terutama di sektor tunggal putra mereka memiliki sang pemain nomor satu dunia Viktor Axelsen.

Viktor tentunya membidik gelar juara dunia yang ketiga kalinya, apalagi ia bermain di rumah sendiri.

Selain Axelsen ditunggal putra lainnya masih ada Rasmus Gemke dan Anders Antonsen yang juga merupakan kekuatan di sektor tunggal putra.

Di tunggal putri Denmark menurunkan pemain di antaranya Mia Blichfeldt dan Line Højmark Kjaersfeldt.

Kekuatan Denmark juga ada di ganda putra Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen dan Jeppe

Bay / Lasse Molhede.

Adapun di ganda campuran ada pemain andalan Denmark, Mathias Christiansen / Alexandra Boje.

Di babak awal wakil Indonesia tidak ada yang berhadapan dengan pemain tuan rumah.

Jadwal Babak 64 besar Kejuaraan Dunia BWF 2023

MS

* Anthony Sinisuka Ginting (2) vs Danylo Bosniuk (Ukraina)

* Jonatan Christie (5) vs Lee Zii Jia (Malaysia)

* Chico Aura Dwi Wardoyo vs Nathan Tang (Australia)

WS

* Gregoria Mariska Tunjung (8) vs bye

* Putri Kusuma Wardani vs Polina Buhrova (Ukraina)

MD