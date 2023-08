Tinju Dunia Live TV One Minggu 13 Agustus 2023, Jack Catterall Kejutkan Josh Taylor

kolase Jack Catterall vs Josh Taylor beberapa waktu lalu. Duel ini kembali disajikan oleh TV One Minggu 13 Agustus 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut Hasil Tinju Dunia TV One Minggu 13 Agustus 2023.

TV One menyajikan live Tinju Dunia antara Josh Taylor vs Jack Catteral dalam tajuk acara Best World Boxing.

Best World Boxing sendiri merupakan acara TV One yang mengulas Tinju Dunia yang telah lalu atau telah berlangsung.

Sejatinya Tinju Dunia Josh Taylor vs Jack Catteral sudah berlangsung pada 26 Februari 2022.

Pada pertarungan yang berlangsung di SSE Hydro, Glasgow itu, Josh Taylor menang dengan kontroversial.

Berlangsung 12 ronde, Josh Taylor gagal menunjuk superioritasnya.

Padahal Josh Taylor saat itu adalah Juara Tak Terbantahkan dikelas 140 pon.

Jack Catteral adalah penantang sabuk WBO.

Pada pertarungan ini, Josh Taylor dikejutkan oleh Jack Catteral dan harus jatuh ke kanvas pada ronde ke-8.

Josh Taylor juga dikurangi ponnya karena akhir ronde ke-11 melakukan pukulan ilegal terhadap Jack Catteral.

Poin dari Jack Catteral juga dikurangi pada ronde ke-10.

Adapun Hasil akhir dari Tinju Dunia ini adalah 112-113, 114-111, dan 113-112.

Howard Foster dan Victor Laounghlin kompak memberikan kemenangan tipis untuk Josh Taylor.

Josh Taylor mantan Juara Tak Terbantahkan divisi 140 pon. (Net/Boxing Scene)

Sedangkan John-Lewis menilai jika Jack Catteral lebih unggul dan berhak menang.