Harga Beras di Pontianak Naik Sepekan Terakhir, Ternyata Segini Harga Eceran Tertingginya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Harga komoditi beras di Kota Pontianak dalam sepekan terakhir mengalami kenaikan.

Kenaikan harga berkisar Rp 200 - 300 perak untuk setiap kilogramnya, sedangkan untuk harga per karung kenaikan terjadi mula dari Rp 2000 - 3000.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Junaidi mengatakan pihaknya akan segera menyelidiki penyebab dari kenaikan harga beras tersebut.

"Kami sedang mencari tau dulu ke semua distributor yang ada, yang jelas ongkos angkut ini berpengaruh juga," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Sabtu 12 Agustus 2023.

Lebih lanjut, Junaidi mengungkapkan sejak tanggal 15 Maret 2023 Badan Pangan Nasional telah mengumumkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) komoditas beras.

Untuk di Pulau Kalimantan, termasuk Kalbar, HET beras medium ditetapkan ditetapkan Rp 11.500 per kilogram.

Sedang beras premium beras premium ditetapkan Rp 14.400 per kilogram.

"Wilayah Kalimantan masuk zona II, termasuk KalBar, HET beras medium ditetapkan Rp 11.500 per kilogram (sebelumnya Rp. 9.450 per kilogram), untuk HET beras premium ditetapkan Rp. 14.400 per kilogram (sebelumnya Rp. 13.300 per kilogram)," ungkapnya.

"Kenaikan HET komoditi beras untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) Sub sektor Pangan," pungkasnya. (*)

