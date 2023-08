Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Chapter 1 Halaman 15 Unit 1 Galang from Kalimantan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah ulasan soal dan kunci jawaban kelas 7 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 15 - 17.

Untuk soal dan kunci jawaban 7 SMP Chapter 1 About Me Unit 1 Galang from Kalimantan Section 1 Say What You Know dan Section 2 Listening.

Ada 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 SMP kurikulum merdeka yakni Semester 1 Chapter 1 About Me, Chapter 2 Culinary and Me, Chapter 3 Home Sweet Home.

Kemudian untuk semester 2 terdiri dari Chapter 4 My School Activities, Chapter 5. This is My School.

Pada bahasan materi Chapter 1 About Me terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1. Galang from Kalimantan, Unit 2. I Love, dan Unit 3. My Friends and I.

Adapun untuk soal dan kunci jawaban 7 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Cek selengkapnya kunci jawaban kelas 7 SMP halaman 15 - 17 Chapter 1 About Me Unit 1 Galang from Kalimantan Section 1 Say What You Know dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber :

• Soal IPS Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Evaluasi Tema 2 Keberagaman Lingkungan Halaman 121 - 125

Section 1 - Say What You Know

Write what you usually say when introducing yourself in Worksheet

1.1. One box has been completed for you.

Jawaban Worksheet 1.1

Name : Mery

Age : 7 years

Origin: Malay