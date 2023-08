Hubungannya Kerap Diganggu Banyak Orang, Lucinta Luna Ngambek Pada Deddy Corbuzier

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kabar mengejutkan Lucinta Luna kini membuat publik heboh.

Pasalnya, wajah cantik Lucinta Luna kini mampu memikat seorang pria bule.

Meski statusnya yang transgender, Lucinta Luna ketahuan ngambek dengan Deddy Corbuzier yang telah mengungkap identitas asli dirinya.

Kapada Alan, calon suami Lucinta Luna tersebut mengaku bahwa calon istrinya adalah seorang transgender.

"Sedih enggak sih gua digituin, lu sampai ngomong kayak gitu, gua juga sakit hatilah, jangan bikin perkara yang kedua kali," seru Lucinta saat jadi tamu di podcast Close The Door Deddy Corbuzier.

"Sorry, sorry, i'm just asking," kata Deddy.

Menurut Luna, tak sedikit yang berusaha mengganggu hubungannya dengan Alan di media sosial.

"Akun (Instagram) dia (Alan) gua bacain, semua orang bilang gua enggak cocok sama dia, kenapa? Maunya apa sih, gua juga berhak bahagia," ucap Luna.

Untuk meredakan suasana, Deddy akhirnya meminta maaf.

Alan sendiri rupanya menutup mata jika banyak orang, termasuk Deddy, menyebut Lucinta Luna seorang transgender.

Dengan kata lain, Luna dulunya seorang pria. Kemudian melakukan operasi kelamin menjadi perempuan.

"What! Banyak yang bilang kepada saya kalau Luna adalah laki-laki. Mana kamera, saya mau katakan kepada semua orang dia adalah wanita sejak lahir," tegas Alan didampingi Lucinta Luna saat diundang di podcast Close The Door Deddy Corbuzier.

"Saya percaya Luna, dia beri tahu saya semuanya. Saya percaya kepada my future wife. Kenapa anda selalu mengatakan dia transgender," sambungnya.

Sebelumnya obrolan Alan dan Deddy berlangsung biasa-biasa saja.