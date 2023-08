25 Latihan Soal Bahasa Inggris Kelas 4 Semester 1 Kurikulum Merdeka Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Bahasa Inggris kelas 4 SD/MI.

Ada beberapa contoh soal yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Ada 25 contoh soal ulangan Bahasa Inggris kelas 4.

Pahami serta cermati setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawabanmu.

Semakin banyak kamu benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik akan materi tersebut.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan.

(Lengkap soal dan kunci jawaban soal ulangan kelas 5 klik link)

Soal Bahasa Inggris Kelas 4:

1. I) Blue in Indonesian is biru

II) Yellow in Indonesian is putih

III) Putih in English is white

IV) Hitam in English is purple

The correct statements above is number ….

a. I and II

b. I and IV

c. II and IV

d. I and III

Jawaban : d

Baca juga: 20 Latihan Soal Matematika Kelas 4 Semester 1 Kurikulum Merdeka Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban

2. Today is sunday, tomorrow will be ….

a. Tuesday

b. Friday

c. Holyday

d. Monday

Jawaban : d

3. Yesterday was friday, today is ….

a. Sunday

b. Saturday

c. Wednesday

d. Thursday

Jawaban : b