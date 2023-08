50 Contoh Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 Ulangan Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Bahasa Indonesia kelas 6 SD semester 1.

Ada 50 contoh soal ulangan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Cermati dan pahami dengan seksama setiap pertanyaan yang ada.

Setiap pertanyaan yang ada juga disertai dengan kunci jawaban.

Perbanyak latihan soal untuk mengasah kemampuanmu.

Semakin banyak kamu latihan soal maka semakin banyak pengetahuan yang didapatkan.

Selain soal Bahasa Indonesia dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 6.

(Lengkap soal dan kunci jawaban ujian kelas 6 SD/MI klik link )

Soal Bahasa Indonesia Kelas 6:

1. Anak-anak 3 x 1/2 tablet per hari

Dewasa 3 x 1 tablet per hari

Ibu Ami terserang flu.

Dosis obat yang tepat untuk Ibu Ami …

a. Satu minum tiga tablet, diminum

sehari sekali pagi siang sore.

b. Minum satu tablet sekali sehari.

c. Minumlah setiap tiga hari sekali

Tablet.

d. Minum satu tablet sekali, minum tiga kali

sehari.

Jawaban : A

2. Penulisan judul puisi yang tepat di bawah ini adalah ...

a. Secangkir Kopi untuk Ayah

b. SECANGKIR KOPI UNTUK AYAH

c. Secangkir Kopi Untuk Ayah

d. Secangkir kopi untuk Ayah

Jawaban : a

3. Sikap yang baik dalam berpidato adalah ...

a. Tertawa lepas

b. kepala menunduk

c. duduk dan tersenyum ramah

d. berdiri menghadap penonton

Jawaban : d

Baca juga: Soal dan Kunci Jawaban Ujian/Ulangan PKN Kelas 6 Semester 1 Kurikulum Merdeka