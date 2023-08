Soal Ujian Sumatif Prakarya Kelas 12 Semester 1 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kumpulan soal ulangan Prakarya kelas 12 berikut ini.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum dalam artikel ini sebagai bahan belajar.

Pahami dan cermati setiap pertanyaan yang ada serta berikan jawabanmu.

Perbanyak latihan soal untuk memperkaya wawasanmu.

Selain soal Prakarya dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 12.

Soal Prakarya Kelas 12:

1. Yang perlu dipertimbangkan didalam membeli/ menyediakan kebutuhan alat dan peralatan adalah…..

A. Efisiensi dan efektifitas alat

B. Kemudahan dalam pemeliharaan

C. Keawetannya dari peralatan yang digunakan

D. Jawaban A dan B benar

E. Jawaban A, B dan C benar

Jawaban : E

2. Untuk mendapatkan seorang pegawai yang akan menduduki suatu jabatan tertentu berdasarkan analisis jabatannya terlebih dahulu diketahui sebagai berikut…..

A. Sifat orangnya

B. Keahliannya/ skill

C. Sifat orang dan keahliannya

D. Keadaan pekerjaan yang bersangkutan

E. Jawaban A, B dan C benar

Jawaban : C

3. Kunci utama keberhasilan didalam bisnis dan memperbanyak relasi bisnis adalah....

A. Komunikasi

B. Modal

C. Pendidikan

D. Pekerja

E. Keluarga

Jawaban : A

4. Dibawah ini yang bukan syarat-syarat administratif dalam mengurus SITU (Surat Izin Tempat Usaha) adalah :.....

A. Salinan akta pendirian badan usaha yang sudah dilegalisasi oleh pengadilan negeri

B. Salinan para pengurus atau pendiri badan usaha

C. Salinan IMB bangunan yang ditempati

D. Mengurus surat-surat perizinan

E. Mengajukan permohonan izin usaha kepada camat atau bupati

Jawaban : E

5. Untuk memperoleh kredit usaha ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain.....

A. Ada rencana usaha jelas

B. Sedang menyelesaikan izin usaha

C. Sedang mendapatkan bantuan dari pihak lain

D. Sedang menyelesaikan angsuran terahir

E. Pengusaha Indonesia

Jawaban : A

6. Dibawah ini yang bukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penetapan tempat usaha adalah .....

A. Pasar

B. Tenaga kerja

C. Fasilitas Transportasi

D. Faktor Pendukung

E. Modal

Jawaban : E

7. Pernyatan berikut ini yang tepat mengenai perizinan usaha . . .

A. Usaha perdangan memerlukan SIUP yang dikeluarkan depertemen pajak

B. Usaha dibidang kepariwisataan memerlukan izin dari pemda setempat

C. Usaha jasa konstruksi memerlukan SITU-HO dari depertemen pekerjaan umum

D. Usaha bidang perindustrian memerlukan surat izin usaha dari depertemen perdagangan

E. Semuanya salah

Jawaban : C