Soal Ujian Sumatif Bahasa Inggris Kelas 10 Semester 1 2023 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan contoh soal ulangan Bahasa Inggris kelas 10 semester 1.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Pahami dan cermati setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawabanmu.

Adanya kunci jawaban akan mempermudahmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Perbanyak latihan soal karena latihan soal merupakan cara efektif untuk mengasah kemampuanmu.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 10.

Soal Bahasa Inggris Kelas 10:

The text is for questions no. 1-4

Change the verbs into past tense form!

I go (20) to Bandung last week. I am (21) there for three days. I walk (22) in the streets of Bandung and visited Vanda Park. I take (23) a lot of pictures of this beautiful city. I was so happy.

1. a. go

b. goes

c. gone

d. has

e. went

Jawab : e

2. a. is

b. was

c. am

d. were

e. are

Jawab : b

3. a. walked

b. walking

c. walk

d. walks

e. was walking

Jawab : a

4. a. takes

b. take

c. tooks

d. took

e. taken

Jawab : d