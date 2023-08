50 Soal Ujian Sumatif Agama Islam Kelas 11 Semester 1 2023 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Pendidikan Agama Islam kelas 11 SMA/SMK terbaru semester 1.

Ada 50 contoh soal ulangan yang dirangkum untuk bahan belajar menghadapi ujian.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawabanmu.

Sandingkan jawabanmu dengan kunci jawaban yang ada.

Adanya kunci jawaban akan mempermudahmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Carilah berbagai referensi untuk meningkatkan kompetensimu.

Selain soal PAI dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 11.

(Lengkap soal dan kunci jawaban semua pelajaran Kelas 11 klik link)

Soal PAI Kelas 10:

1. Seorang nabi yang diberi keistimewan oleh Allahswt. Dapat berbicara ketika baru lahir adalah ….

a. Adam a.s

b. Nuh a.s

c. Isa a.s

d. sulaiman a.s

e. Muhammad saw.

Jawaban: c

2. Para rasul selalu benar, baik dalam peruatan maupun perkataannya. Hal ini membuktikan bahwa rasul memiliki sifat ….

a. amannah

b. siddiq

c.tablig

d. fatanah

e. kitman

Jawaban: b

3. Kitab yang diberikan kepada Nabi Musa a.s adalah ….

a. Zabur

b. Taurat

c. Injil

d.Alquran

e. weda

Jawaban: b

4. Meskipin seorang nabi, Rasullulah saw. tidak dapat memberikan hidayah kepada paman yang di cintainya yang bernama ….

a. Abi Talib

b. Ali bin Abi Talib

c. Abdul Muttalib

d. Abu Sufyan

e. Kadijah

Jawaban: a

5. Semua rasul diutus oleh Allah swt. mempunyai ajaran yang sama, yaitu ….

a. syariat

b. fiqih

c. ibadah

d. tauhid

e. akhlak

Jawaban: d