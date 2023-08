Soal Ujian Sumatif PJOK Kelas 10 Semester 1 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kumpulan soal-soal ulangan yang ada dalam artikel ini.

Adapun soal ulangan yang dirangkum dalam artikel ini adalah soal-soal PJOK kelas 10 semester 1.

Pahami dengan cermati setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu.

Adanya kunci jawaban akan memudahkanmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan dalam belajar.

Perbanyak latihan soal untuk memperkaya wawasanmu.

Selain soal PJOK dalam artikel ini juga merangkum soal-soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 10.

(Lengkap soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 10 klik link)

Soal PJOK Kelas 10:

1. Pemain depan dalam permainan sepak bola itu disebut dengan ….

a. penyerang

b. pengumpan

c. penghubung

d. pengontrol

e. Pengatur

Jawaban: a

Baca juga: Soal Sumatif Ujian Sejarah Kelas 10 Semester 1 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka

2. Istilah heading dalam permainan sepak bola ialah ….

a. mengontrol bola

b. menangkap bola

c. menepis bola

d. menyudul bola

e. mengoper bola

Jawaban: d

3. Termasuk teknik dasar dalam dalam sepak bola ialah …..

a. menendang, berhenti serta menggiring bola

b. Layanan, selesai, mulai dan hancurkan

c. menggiring bola dan menservice

d. Hancurkan dan buang

e. Lempar dada, jump pass dengan dribble

Jawaban: a

4. Apabila ada pemain lawan yang ada di belakang pemain terakhir di sebelah kiper wilayah pertahanan lawan, bola ditembak akan terjadi……

a. free kick

b. corner kick

c. out side

d. off side

e.thrown in

Jawaban: d

5. High pull merupakan bentuk latihan mendorong beban kearah…..

a. ke atas

b. ke samping

c. ke bawah

d. ke depan

e. ke luar

Jawaban: a